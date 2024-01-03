В Иране взрывы у могилы генерала Сулеймани: погибли более сотни человек

Сотни людей пришли к могиле во время панихиды за генералом Сулеймани, погибшим во время удара беспилотника США в Ираке в 2020 году.

В среду, 3 января, по меньшей мере, 103 человека погибли в результате двух взрывов у могилы генерала Иранской революционной гвардии Касема Сулеймани в четвертую годовщину его убийства.

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Два взрыва прогремели во время траурной церемонии у мечети Сахеб аль-Заман в городе Керман, где похоронен бывший командир Корпуса стражей Исламской революции.

Мэр Кермана Саид Табризи сообщил иранскому государственному информационному агентству ISNA, что взрывы произошли с интервалом в 10 минут. Руководитель экстренных служб провинции Керман заявил, что взрывы повлекли за собой бомбы.

Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали назвал взрывы "террористическими нападениями", сообщило государственное телевидение, не уточняя, кто мог стоять за ними.

Сотни людей пришли к могиле во время панихиды за генералом Сулеймани, погибшим во время удара беспилотника США в Ираке в 2020 году.

Сулеймани считался самой влиятельной фигурой в Иране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Тогдашний президент США Дональд Трамп, отдавший приказ об убийстве в 2020 году, назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".

Удар беспилотника вызвал серьезный дипломатический кризис между США и Ираном, что привело к ответным ракетным ударам по военным объектам США в Ираке и поставило две страны на грань войны.

Напомним, в Иране заявили, что намерены привлечь к ответственности организаторов убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани.

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