В Иране за участие в протестах казнили чемпиона по каратэ и детскому тренеру

В прошлом месяце родители одного из казненных опубликовали в соцсетях видео, в котором умоляли власти пощадить его.

Утром в субботу, 7 января, в Иране казнили еще двух протестующих, охвативших страну после смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания так называемой полицией морали. 21-летний Мохаммад Мехди Карами и 20-летний Сейед Мохаммад Хоссейни были повешены.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское издание Fars News.

Обоих приговоренных к смертной казни обвинили в том, что во время протестов против режима прошлого года они якобы убили члена иранской “народной милиции”, военизированного формирования "Басидж".

Карами был осужден 5 декабря менее чем через неделю после начала суда. Его семья утверждает, что его пытали в тюрьме и отказали в доступе к адвокату. Из-за отсутствия защитника он объявил в прошлую среду сухую голодовку. Перед казнью Карами не дали возможности пообщаться с семьей.

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21-летний Карами был чемпионом страны по карате и входил в молодежную сборную Ирана.

В прошлом месяце родители Карами опубликовали в соцсетях видео, в котором умоляли его помиловать. Его отец сказал: "Мой сын является одним из чемпионов Ирана по карате, имеет несколько национальных титулов и был четвертым в рейтинге членом национальной сборной Ирана... Я прошу вас, пожалуйста, отмените приказ о смертной казни".

Executed Mohammad Mehdi Karami's parents pleaded to the Iranian judiciary to spare their sons's life. Tonight they were camping outside of the Rajai Shahr prison in Karaj to see him. The guards dismissed the information about his execution as false rumours & asked them to go home pic.twitter.com/buiUUZ3QXl — Rezan (@RezanLabady) January 7, 2023

20-летний Сейед Мохаммад Хоссейни на волонтерских началах работал детским тренером. Он был сиротой. Потеряв обоих родителей, Хоссейни каждый четверг навещал их могилы. По дороге на кладбище его арестовали. К смертной казни он был приговорен на том же слушании, что и Карами.

Общее количество казненных в Иране в связи с протестами достигло 4 человек.

Согласно заявлениям официальных лиц Ирана и иранских СМИ, в течение последних месяцев еще 41 протестующий получил смертный приговор, но эта цифра может быть гораздо больше.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Европейский Союз (ЕС) призвали Иран прекратить все казни после уведомления о повешении еще двух человек.

Напомним, 8 декабря в Иране казнили первого участника протестов Мохсена Шекари, которого тоже обвинили в нападении на члена проправительственной военизированной группировки "Басидж". 12 декабря произошла вторая казнь.

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