Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Иране за участие в протестах казнили чемпиона по каратэ и детскому тренеру

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1655
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Иране за участие в протестах казнили чемпиона по каратэ и детскому тренеру

Фото: Associated Press

В прошлом месяце родители одного из казненных опубликовали в соцсетях видео, в котором умоляли власти пощадить его.

Утром в субботу, 7 января, в Иране казнили еще двух протестующих, охвативших страну после смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания так называемой полицией морали. 21-летний Мохаммад Мехди Карами и 20-летний Сейед Мохаммад Хоссейни были повешены.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское издание Fars News.

Обоих приговоренных к смертной казни обвинили в том, что во время протестов против режима прошлого года они якобы убили члена иранской “народной милиции”, военизированного формирования "Басидж".

Карами был осужден 5 декабря менее чем через неделю после начала суда. Его семья утверждает, что его пытали в тюрьме и отказали в доступе к адвокату. Из-за отсутствия защитника он объявил в прошлую среду сухую голодовку. Перед казнью Карами не дали возможности пообщаться с семьей.

21-летний Карами был чемпионом страны по карате и входил в молодежную сборную Ирана.

В прошлом месяце родители Карами опубликовали в соцсетях видео, в котором умоляли его помиловать. Его отец сказал: "Мой сын является одним из чемпионов Ирана по карате, имеет несколько национальных титулов и был четвертым в рейтинге членом национальной сборной Ирана... Я прошу вас, пожалуйста, отмените приказ о смертной казни".

20-летний Сейед Мохаммад Хоссейни на волонтерских началах работал детским тренером. Он был сиротой. Потеряв обоих родителей, Хоссейни каждый четверг навещал их могилы. По дороге на кладбище его арестовали. К смертной казни он был приговорен на том же слушании, что и Карами.

Общее количество казненных в Иране в связи с протестами достигло 4 человек.

Согласно заявлениям официальных лиц Ирана и иранских СМИ, в течение последних месяцев еще 41 протестующий получил смертный приговор, но эта цифра может быть гораздо больше.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Европейский Союз (ЕС) призвали Иран прекратить все казни после уведомления о повешении еще двух человек.

Напомним, 8 декабря в Иране казнили первого участника протестов Мохсена Шекари, которого тоже обвинили в нападении на члена проправительственной военизированной группировки "Басидж". 12 декабря произошла вторая казнь.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1655
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация