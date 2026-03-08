В Иране зафиксировали нефтяной дождь (фото, видео)

Нефтяной дождь

Реклама

Над Тегераном 8 марта был замечен черный дождь. Это произошло после авиаударов США и Израиля по нефтяным объектам Ирана.

Об этом сообщает корреспондент CNN.

Дата публикации 14:46, 08.03.26 Количество просмотров 20 В Иране фиксируют нефтяной дождь

Как известно, после взрывов нефтехранилищ в атмосферу попадают токсины, которые превращают осадки в кислотные. Соответствующие кадры с последствиями попали в Сеть.

Реклама

Ранее ОАЭ впервые нанесли удар по объекту на территории Ирана после нескольких дней обстрелов в регионе. По данным журналистов, целью стало предприятие, занимающееся опреснением воды. В Израиле считается эта атака скорее сигналом-предупреждением для Тегерана, а не началом масштабной военной операции. Речь идет о том, что ОАЭ могут ограничиться точечными ударами при дальнейшей эскалации.