ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
751
Время на прочтение
1 мин

В Иране зафиксировали нефтяной дождь (фото, видео)

В Иране фиксируют нефтяной дождь.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нефтяной дождь

Нефтяной дождь

Над Тегераном 8 марта был замечен черный дождь. Это произошло после авиаударов США и Израиля по нефтяным объектам Ирана.

Об этом сообщает корреспондент CNN.

Как известно, после взрывов нефтехранилищ в атмосферу попадают токсины, которые превращают осадки в кислотные. Соответствующие кадры с последствиями попали в Сеть.

Ранее ОАЭ впервые нанесли удар по объекту на территории Ирана после нескольких дней обстрелов в регионе. По данным журналистов, целью стало предприятие, занимающееся опреснением воды. В Израиле считается эта атака скорее сигналом-предупреждением для Тегерана, а не началом масштабной военной операции. Речь идет о том, что ОАЭ могут ограничиться точечными ударами при дальнейшей эскалации.

Дата публикации
Количество просмотров
751
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie