Убит в Иране верховный лидер Али Хаменеи / © Associated Press

Совет из 88 религиозных лидеров, который называют Ассамблеей экспертов, соберется в воскресенье, 8 марта, для избрания следующего верховного лидера Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на информацию иранских СМИ.

Один из 88 членов ассамблеи, аятолла Мозафари, подтвердил, что встреча состоится.

«Народные представители в Ассамблее экспертов с нетерпением ждут обсуждения по избранию нового лидера и преемника имама. Мы имеем большие надежды, что с Божьей помощью это будет достигнуто в течение следующих 24 часов», — заявил он в субботу, 7 марта.

По сообщению информационного агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), нового верховного лидера должны были избрать на виртуальной встрече, поскольку оба здания, использовавшиеся Ассамблеей экспертов, были разрушены Армией обороны Израиля.

Согласно Конституции Ирана, Ассамблея экспертов отвечает за назначение верховного лидера страны, когда эта должность становится вакантной.

Лидер имеет верховную власть над государством, включая командование вооруженными силами и последнее слово во внешней и внутренней политике.

Поскольку постоянного руководства в Иране до сих пор нет, полномочия назначать и увольнять военных чиновников и объявлять войну были переданы Временному руководящему совету.

Кто может стать верховным лидером Ирана

По данным Iran International, ассамблея разделилась во мнениях относительно планов назначения Моджтаби Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Командиры КСИР по всей стране давят на членов организации, чтобы они проголосовали именно за Моджтабу — второго сына убитого аятоллы Али Хаменеи, проводя кампанию встреч и телефонных звонков.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.

Вскоре появилась информация о том, что ассамблея экспертов Ирана якобы уже выбрала Моджтабу Хаменеи, сына бывшего главы страны Али Хаменеи, следующим верховным лидером.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет «однозначной мишенью для уничтожения».

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана.Моджтабу Хаменеи он назвал «слабой фигурой» и сказал, что не примет лидера, который продолжит прежнюю политику Ирана.