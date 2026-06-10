В Иране заявили, что атакуют цели США на Ближнем Востоке ракетами и БпЛА

Иранская ракета / © Associated Press

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Иран осуществил запуск ракет и беспилотников в направлении американских баз на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Это заявление последовало после сообщений США о начале ударов по Ирану в ответ на сбивание американского военного вертолета.

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По данным полуофициального агентства Tasnim News Agency, взрывы были слышны в иранских городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешм.

Другие детали по масштабам запуска ракет и дронов в настоящее время уточняются.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран атакует цели США в ответ на обстрел собственной территории.

«Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа никакой атаки или угрозы. Оставьте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива имеет много разделов о тяжелой судьбе чужестранцев, которые приходили сюда без приглашения», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что иранские военные якобы сбили американский боевой вертолет Apache во время патрулирования над Ормузским проливом и это требует ответа.

Позже стало известно, что силы Центрального командования США приступили к нанесению ударов по территории Ирана.

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