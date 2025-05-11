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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Иране заявили, что не откажутся от права на свою ядерную программу — Reuters

Иран открыт для переговоров и заключения соглашения при условии сохранения права на использование атомной энергии за страной.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Ирана

Флаг Ирана / © Associated Press

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не собирается отказываться от своих «ядерных прав» и не согласится на их ограничение, независимо от давления Вашингтона.

Об этом информирует Reuters.

«Если целью переговоров является лишение Ирана его ядерных прав, я четко заявляю, что Иран не отступит ни от одного из своих прав», — заявил министр.

Кроме того, он отметил, что Иран открыт для переговоров и заключения соглашения при условии, что за страной будет сохранено право на использование в мирных целях атомной энергии.

«В своих косвенных переговорах с Соединенными Штатами Иран подчеркивает свое право на мирное использование ядерной энергии и четко заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия. Иран продолжает переговоры в духе доброй воли, и если целью этих переговоров является обеспечение не приобретения ядерного оружия, то соглашение возможно. Однако если целью является ограничение ядерных прав Ирана, то Иран никогда не отступит от своих прав», — заявил он.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что Иран заверил Соединенные Штаты, что не намерен разрабатывать ядерное оружие.

Мы ранее информировали, что Иран в ближайшее время планирует осуществить очередную поставку вооружения в Россию. На этот раз речь идет о пусковых установках для баллистических ракет малой дальности Fath-360.

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