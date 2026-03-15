В Иране заявили, что США якобы готовят провокацию вроде терактов 11 сентября

Лариджане / © Associated Press

В Иране заявили о подготовке провокации со стороны США. Речь идет о якобы организации инцидента, подобном терактам 11 сентября, и обвинить в нем Иран.

Об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Подготовка США к теракту» — сказал Лариджани

По словам Лариджани, он якобы слышал о планах «остальных членов сети Эпштейна» организовать масштабную провокацию против Ирана. Речь идет о якобы планах организовать инцидент, похожий на теракты 11 сентября 2001 года. Ответственность за него, утверждает Лариджани, могут попытаться перевести на Тегеран.

«Я слышал, что остальные члены сети Эпштейна разработали заговор, чтобы создать инцидент, подобный 11 сентября, и обвинить в этом Иран. Иран принципиально выступает против подобных террористических схем и не ведет войны с американским народом», — заявил Лариджани.

Напомним, американский сенатор Крис Мерфи подверг резкой критике президента Дональда Трампа из-за конфликта на Ближнем Востоке. Мол, американский глава «полностью потерял контроль» над войной против Ирана. По словам сенатора, администрация США серьезно недооценила способность Ирана отвечать на удары, что привело к опасной эскалации конфликта. Да, Иран может угрожать ударами по Центральной Европе.