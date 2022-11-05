В Иране заявили об успешном испытании ракеты-носителя, которую можно использовать для ядерного оружия

Уже в ближайшее время эти ракеты-носители планируют использовать для запуска спутника Nahid.

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили об осуществлении суборбитального запуска собственного носителя спутников Qaem-100 в Иране.

Об этом пишет Tasnim News Agency.

Отмечается, что речь идет о первом трехступенчатом носителе спутников на твердом топливе, разработанном аэрокосмическими силами КСИР. Ожидается, что он сможет выводить на космическую орбиту на расстоянии 500 км над Землей спутники весом 80 кг.

КСИР сообщают, что во время субботних испытаний твердотопливный двигатель, который использовался для первой ступени запуска под названием Rafe, работал успешно.

В Иране планируют уже в ближайшее время использовать эти ракеты-носители для запуска Nahid – спутника, изготовленного Министерством информации и коммуникационных технологий Ирана.

Как пишет Reuters, в Вашингтоне опасаются, что та же баллистическая технология большой дальности, которая используется для вывода спутников на орбиту, также может быть использована для запуска ядерных боеголовок. Тегеран регулярно отрицает наличие таких намерений.

Снабжение России иранскими ракетами

CNN со ссылкой на представителя одной из стран Запада сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам.

В украинской разведке заявили, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Между тем, иранский министр Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставляла дроны России , но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его слова министра – ложь. Он подчеркнул, что никто из террористов или их сообщников не останется безнаказанным.