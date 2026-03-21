В Иране заявляют о новых атаках на их ядерный завод: Израиль удивил реакцией

Завод в Натанге был под прицелом в июне прошлого года, когда США атаковали иранские ядерные объекты.

Елена Капник
Завод по переработке урана. / © Associated Press

Сегодня утром, 21 марта, Соединенные Штаты Америки и Израиль начали атаку на иранский завод по обогащению урана в Натанге.

Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

По данным государственного медиа, утечки радиоактивных веществ не произошло. Жители вблизи места атаки не подвергаются опасности.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила CNN, что ей «неизвестно о каком-либо нападении ЦАХАЛ на этот объект».

Заметим, что уже вторая атака на этот объект в Натанге с начала операции США и Израиля. После этого МАГАТЭ заявило, что вход в АЭС был поврежден в результате удара, но «радиологических последствий не ожидается».

К слову, завода в иранском городе Натанз — один из крупнейших центров обогащения урана в стране. Он был одним из объектов, на которые США нацелились во время операции «Полночный молот» в июне 2025-го.

Как сообщалось, несколько дней назад было нанесен удар по крупнейшему в мире месторождению газа в Иране. Атака на «Южный Парс» стала первой на добывающие иранские объекты с начала войны. Это месторождение Иран делит с Катаром. Северная часть находится под контролем Катара, южная — Ирана.

