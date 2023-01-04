В иранских дронах Shahed-136 обнаружили технологии более 10 компаний Запада – CNN

Все компании, ответившие на запрос журналистов, осуждают несанкционированное использование их продукции.

В одном из российских дронов иранского производства Shahed-136, сбитого осенью в 2022 году в Украине, обнаружили детали, изготовленные по меньшей мере 13 разными компаниями из США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Издание отмечает, что этот факт – еще одно доказательство того, что, несмотря на санкции, Иран до сих пор находит много коммерчески доступных технологий. Так, среди изъятых из дрона 52 компонентов 40 были изготовлены 13 разными компаниями из США, а остальные – компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Также читайте ООН принялась исследовать передачу иранских беспилотников в Россию: подробности

Сообщается, что по данным ГУР Минобороны Украины, среди обнаруженных в беспилотнике компонентов из США – около 20 деталей производства Texas Instruments, в том числе микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов; GPS модуль производства Hemisphere GNSS; процессор производства NXP USA Inc. и компоненты печатных плат Analog Devices и Onsemi.

В иранских дронах также были обнаружены компоненты, изготовленные компанией International Rectifier (сейчас принадлежит немецкой Infineon), и – швейцарской компанией U-Blox.

В статье отмечается, что все компании, ответившие на запрос журналистов издания, осуждают несанкционированное использование их продукции.

По данным CNN, Украина еще в конце 2022 года передала США информацию об американских компонентах в иранских дронах. Однако возможности борьбы с проблемой несанкционированного использования электроники ограничены.

В материале отмечается, что нет доказательств того, что любая из компаний, чьи детали обнаружили в Shahed-136, нарушает санкционное законодательство США и сознательно экспортирует свои технологии в Иран. Несмотря на то, что многие компании обещают ужесточить мониторинг, производителям часто очень тяжело контролировать, куда в конце-концов попадают эти детали на мировом рынке.

Напомним, накануне в Госдепартаменте США сообщили, что власти страны обсуждали с лидерами Израиля возможности для прекращения возникновения оружия из Ирана в Россию, в частности БПЛА.

Добавим, по данным руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Россия закупила у Ирана 1700 дронов Shahed-136, которые получает траншами. В то же время, баллистические ракеты Тегеран пока Москве не передал.

Сообщение о "Шахеде": еПВО помогает сбивать дроны-камикадзе

Читайте также: