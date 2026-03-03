- Дата публикации
В иранском "шахеде", попавшем в британскую авиабазу на Кипре, обнаружили российскую радиоэлектронную CRPA-антенну "Комета"
Обломки иранского дрона-камикадзе Shahed-136, атаковавшего британскую авиабазу RAF Akrotiri на Кипре , могли содержать российскую антиглушительную CRPA-антенну «Комета/Комета-М».
Об этом сообщил мониторинговый ресурс Clash Report .
В то же время, официальных подтверждений от британской стороны или властей Кипра относительно конкретного оборудования, найденного в обломках, пока нет.
Напомним, что удар по RAF Akrotiri произошел ночью 2 марта: беспилотник Shahed нанес определенные повреждения, пострадавших не было. Также сообщалось о перехвате еще двух дронов, направлявшихся в сторону базы.
Упомянутая «Комета/Комета-М» – это тип многоканальной антенны/модуля спутниковой навигации класса CRPA (anti-jam), который повышает устойчивость к радиоэлектронному подавлению и помогает дронам и ракетам точнее держать маршрут в условиях работы РЭБ. Об использовании Кометы на средствах поражения РФ ранее сообщали профильные украинские и международные источники.
Если информация о «Комете-М» в иранском Shahed подтвердится, это может свидетельствовать об углублении технологической кооперации между Ираном и Россией — в частности, в части навигации и противодействия РЭБ.
Что известно об атаке на Кипр и реакции стран
Премьер-министр Кир Стармер разрешил американским силам использовать базы Королевских воздушных сил на Кипре для оборонных операций против Ирана.
В то же время, Лондон уточняет, что речь идет об ограниченной поддержке в рамках самообороны, а не об участии в масштабной наступательной кампании.
Раньше Греция срочно подготовилась к обороне Кипра. Страна начала срочную переброску флотских подразделений и авиации в Республику Кипр . В Минобороны объявили о привлечении фрегатов и истребителей F-16 для стабилизации ситуации безопасности.
Еще накануне две ракеты Ирана летели в направлении Кипра, но были перехвачены. А президент страны сообщил, что Кипр не являлся целью иранских ракет и никаких признаков угрозы для страны не было и не существует.