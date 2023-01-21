В Иркутской области горят бензовоз и железнодорожные цистерны на нефтебазе (фото, видео)

Информации о потерпевших нет.
В Иркутской области, в городе Ангарск, произошел пожар на нефтебазе. Загорелся бензовоз и несколько железнодорожных цистерн.
Об этом сообщают Телеграмм-каналы и пресс-служба регионального МЧС.
По предварительной информации, пожар возник, когда заправляли бензовоз. Сначала загорелось топливо. Затем огонь перекинулся на три цистерны находившихся рядом железнодорожного состава.
Основная версия спасателей – это нарушение требований пожарной безопасности во время заправки цистерны.
По данным пропагнадистского телеканала Минобороны РФ "Звезда", площадь пожара на нефтебазе составляет 400 кв. м. Привлечены 35 человек. О пострадавших не сообщается.
Напомним, на днях на одном из речных вокзалов Москвы вспыхнул трехуровневый буксир "Адлер". Пожар загорелся в машинном отделении буксирного судна. О причинах возгорания не уточнили.
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