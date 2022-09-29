В Ирландии 8-летнюю украинку нашли с ножевыми ранениями, а рядом – ее потерявшую сознание мать

В приюте для беженцев в Ирландии была найдена 8-летняя украинская девочка с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания.

Об этом сообщает Independent.ie.

Сейчас девочка борется за жизнь и находится "в критическом, но стабильном состоянии". Мать и ребенка срочно доставили в реанимацию. Ребёнка могут перевезти в Дублин для специализированного лечения. По информации СМИ, у девочки – множественные ножевые ранения.

Ираландские правоохранители устанавливают обстоятельства нападения. Других находившихся в центре беженцев переселили в другое место. Исполнитель преступления и обстоятельства ужасающего нападения неизвестны.

Местные жители рассказали журналистам, что они не знали никого из жителей приюта, поскольку дом заселили только в последние недели после того, как годами стоял заброшенный.

Ранее сообщалось, что в Ирландии приостановили безвиз для беженцев из 20 стран Европы, чтобы освободить место для украинцев.

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