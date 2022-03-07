В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства РФ из-за войны против Украины: фото

В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства РФ из-за войны против Украины: фото

Люди требуют выслать из страны российского посла.

В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства в знак протеста против войны РФ в Украине.

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Об этом сообщает independent.ie.

Водитель грузовика, протаранивший ворота посольства страны-агрессора, рассказал, что сделал это в знак протеста против войны РФ в Украине. Мужчину задержали.

Свидетель Лукш Руз сказал, что он протестовал у ворот посольства, когда грузовик припарковался на улице.

"Водитель сказал, что россияне убили невинные семьи в Украине и показал нам фотографии людей на земле", — сказал он.

Фото: independent.ie

Грузовик, въехавший в ворота российского посольства, принадлежит Десмонду Висли.

Как отмечается, в Ирландии проходят постоянные протесты в результате войны РФ против Украины. Там заливают краской ворота посольства и потребуют выслать из страны российского посла Юрия Филатова и других российских дипломатов.

Напомним, представитель Италии на "Евровидении-2022" выступил с украинским флагом в руках.