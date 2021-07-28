В Ирландии историки взяли на работу стадо овец, которые расчищают кладбище

В Ирландии историки взяли на работу стадо овец, которые расчищают кладбище

Таким образом они пытаются расчистить могилы от зарослей на кладбище в селе Кроссхейвен.

Ирландские историки и волонтеры по инициативе депутата городского совета Кроссхейвена Одри Бакли, начали "сотрудничать" с овцами. Участники проекта арендуют 12 овец у местных фермеров.

Об этом пишет RTÉ.

Отмечается, что сначала историки использовали коз. Таким образом было обнаружено 400 надгробий 1700-х годов.

Однако, как оказалось, козы съели весь плющ, а вот траву оставили. Поэтому их заменили овцами.

"Многие из памятников — просто камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали камни в качестве маркеров могил", — отметили историки.

Напомним:

На Буковине коммунальщики взяли на работу кота. Зовут кота Мирон Павлович. Он ежедневно свободно ходит офисами, проверяет котельные, спит на столах и копается в кипах документов. Сотрудники шутят, когда вылезет на судебные дела — они становятся выигрышными.

Зовут кота Мирон Павлович. Он ежедневно свободно ходит офисами, проверяет котельные, спит на столах и копается в кипах документов. Сотрудники шутят, когда вылезет на судебные дела — они становятся выигрышными. А в МИД "взяли на работу" кота Амбасадора. Рабочее место было сразу на входе — у вертушки. Оборудованное утепленной коробкой, табличкой с надписью "Четверг — неприемный день" и столом с телефоном.

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