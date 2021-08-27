В Ирландии мужчина погиб за несколько часов до свадьбы: последнее "прощай" невеста говорила в белом платье

На похороны Харти собрались сотни родственников и друзей, многие из которых приехали на его свадьбу.
В Ирландии жених погиб в автокатастрофе за несколько часов до свадьбы.
Об этом сообщает издание The Irish Times.
20-летний Майлз Харти собирался жениться в субботу, 21 августа. В ночь накануне свадьбы он и его друзья поехали в соседний город на легковом автомобиле Skoda, но водитель не справился с управлением и врезался в столб.
Харти, который сидел на переднем пассажирском месте, погиб на месте. Пассажир, который ехал сзади, отделался легкими травмами. Водителя подозревают в нарушении ирландского закона о дорожном движении, он арестован.
На похороны Харти собрались сотни родственников и друзей, многие из которых приехали на его свадьбу. Священник назвал инцидент крайне печальным событием для семей жениха и невесты. "Им теперь приходится переключаться со свадьбы на похороны", — пояснил он.
Напомним:
- В Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.
- в Индии в районе города Етавах во время свадьбы умерла невеста. Чтобы не останавливать церемонию покойную заменили ее младшей сестрой и продолжили празднование.
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