В Ирландии начинают вакцинировать от коронавируса подростков: чем будут прививать

В Ирландии начинают вакцинировать от коронавируса подростков: чем будут прививать

Власти страны рассчитывают, что к началу учебного года будет привито более 250 тыс. школьников.

В Ирландии уже в ближайшее время начнут вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет. Вакцинация будет осуществляться в присутствии родителей или опекунов детей.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщил министр здравоохранения страны Стивен Доннелли, передает телерадиокомпания RTVI.

Доннелли, напомнил, что со вторника записаться на вакцинацию могут подростки 16-17 лет.

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По словам премьер-министра Ирландии Михала Мартина, правительство страны уже давно планировало распространить программу вакцинации против коронавируса и на другие возрастные группы, пишет BBC.

Ближайшие несколько дней Минздрав Ирландии будет работать над оперативными и клиническими тонкостями того, как будет происходить процесс вакцинации детей от 12 до 15 лет. Также отмечается, что прививки не будет обязательными, а только после согласия родителей.

По словам главы ирландского Минздрава, родители детей получат полную информацию о вакцине и возможных ее побочных эффектах, а также смогут получить консультацию у врачей перед вакцинацией "для того, чтобы принять оптимальное решение".

Дату, с которой начнут вакцинировать жителей страны этой возрастной категории, также планируют объявить позже.

Отмечается, что подростков в Ирландии будут прививать мРНК-вакцинами американских компаний Pfizer и Moderna. Только они одобрены к применению среди лиц в возрасте до 18 лет Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

На сегодняшний день 83% совершеннолетних жителей страны получили первую дозу одной из вакцин от коронавируса. Полностью привиты более 70% ирландцев старше 18 лет.

Напомним:

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от 5 до 11 лет с серьезными фоновыми заболеваниями, которые могут сделать их более уязвимыми к коронавирусу. Также вакцинировать от коронавируса подростков еще с 15 июня начала Франция.

подростков еще с 15 июня начала Франция. В свою очередь Министерство здравоохранения Украины только готовится к вакцинации подростков против COVID-19. Сейчас в приоритете программы иммунизации является взрослое население.

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