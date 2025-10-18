В Ирландии убили 17-летнего украинца: стали известны новые подробности о парне

Нож / © pixabay.com

Ужасная трагедия в Ирландии оборвала жизнь 17-летнего украинца Вадима Давиденко, сбежавшего от войны в поисках безопасности и образования. Парень, мечтавший стать ИТ-специалистом и защищать Украину в киберпространстве, был жестоко убит ножом в центре для беженцев, прожив в новой стране всего четыре дня.

Об этом пишет Irish Times и Daily Mail.

Вадим приехал в Ирландию сам, исполненный надежд и планов на будущее. Как рассказал друг семьи, парень стремился получить лучшее образование, чтобы стать специалистом по кибербезопасности и вернуться домой помогать в борьбе с российской агрессией.

«Он хотел получить лучшее образование в Ирландии, потому что, знаете, в Украине это было бы сложно… Я не понимаю, как такого светлого человека могли унести из жизни вот так», — сказал друг семьи.

Знакомые описывают Вадима как увлеченного спортом и обучением юноши, главной мечтой которого было присоединиться к украинскому «кибервойску».

В Украине Вадима ждала его девушка. Она планировала скоро посетить его в Ирландии. После известия о смерти любимого, как говорят близкие, она «полностью опустошена».

Вадим Давыденко / Фото: Facebook / Ira Arhipenko / © Фото из открытых источников

Напомним, нападение произошло 15 октября на севере Дублина, в месте, которое должно быть безопасным, — центре для беженцев. По данным ирландских СМИ, Вадим получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела. Его жизнь оборвали ножевые ранения. Во время нападения пострадали еще два человека: другой подросток и сотрудница центра, их госпитализировали. В настоящее время ирландская полиция расследует все обстоятельства ужасного инцидента.