Украинцы в Ирландии получили письма об экстрадиции для службы в ВСУ: фейк или правда

В письмах, датированных 7 сентября, утверждается, что Ирландия "получила запрос от правительства Украины" об экстрадиции лица "на основе утверждения о том, что вы не выполнили свое законное обязательство служить в вооруженных силах". Письма оказались фейковыми.

Об этом сообщает The Irish Times.

В письмах утверждается, что получатель якобы должен явиться в Высокий суд в октябре для "слушания по запросу об экстрадиции". Если получатель не явился на встречу, анонимный отправитель грозится выдать "ордер на арест" и содержать украинцев под стражей "до завершения процедуры экстрадиции".

Министерство юстиции Ирландии предупреждает, что не отправляло такие письма украинцам. Более того, они не имеют ничего общего с реальностью.

"Если кто-то не уверен в подлинности какой-либо корреспонденции, которую они получают, которая якобы походит от Министерства юстиции, они могут связаться с Департаментом по номеру 1800-221227", — сообщили в Министерстве юстиции Ирландии.

Кроме того, в ирландском районе Малахайд в течение выходных распространялись открытки с просьбой "отдать свободную комнату либо две, либо хорошую квартиру, либо в идеале общественный зал" людям, бежавшим от войны и преследований. Они также оказались фейковыми.

Реакция Украины

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сразу отреагировали на масштабный фейк. Там заявили, что ложные письма по Ирландии распространяют анонимные аккаунты и некоторые пользователи сети.

В ЦСК обратили внимание на ошибки в тексте, а также на несоответствие его содержания нормам местного законодательства. Так, в частности, в фейковом письме название страны указано как "Республика Ирландия" (Republic of Ireland), являющаяся "описанием государства" (Description of the State).

"Название "Республика Ирландия" применяется только в тех случаях, когда нужно устранить неоднозначность между государством и островом Ирландия. В международных договорах и других юридических документах, в дипломатических отношениях применяется официальное название страны, закрепленной в Конституции – Ирландия", — объяснили в Центре.

Напомним, в августе в Верховной Раде заявили о возможности экстрадиции в Украину мужчин, которые во время мобилизации выехали за границу с фейковыми справками о "непригодности" в военную службу. Однако ряд стран Евросоюза уже заявил, что не собирается выдавать Украине уклонистов. Какие страны отказались от экстрадиции в Украину мужчин-уклонистов от мобилизации – читайте в материале ТСН.ua.

