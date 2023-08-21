В Ирландии украинские беженцы отказываются платить за питание и жалуются на дискриминацию

Власти Ирландии распорядились, что украинские беженцы, проживающие в гостиницах и других обслуживаемых помещениях, должны будут платить за питание. Это вызвало недовольство у наших граждан.

Украинские беженцы, живущие в гостинице на Западе Ирландии, выразили беспокойство из-за распоряжения правительства о необходимости платить за питание.

Об этом сообщает издание Independent.

Также читайте Как Германия соблазняет украинцев покидать Польшу: ФРГ борется за украинских беженцев

В начале этого года ирландское правительство объявило, что украинские беженцы, проживающие в гостиницах и других обслуживаемых помещениях, должны будут платить за питание 10 евро на взрослого и 5 евро на ребенка каждый день.

Однако это вызвало негативную реакцию живущих в гостинице Breaffy Woods вблизи города Каслбар, где проживают 333 украинских беженцев.

В письме, направленном руководству гостиницы, украинцы заявили, что еда не соответствует стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, и является "не эквивалентной предложенной стоимости".

Также в письме украинцы выразили свою "озабоченность и коллективное несогласие" и написали, что мигрантов из других стран не заставляют платить за питание.

"Администрация гостиницы не обязывает жителей других национальностей оплачивать питание, что может быть расценено как проявление дискриминации", – отмечается в письме.

Беженцы, которые отказываются платить, будут рассматриваться как отказывающиеся от предоставленного жилья, и их просят покинуть отель.

"Прямая угроза выселения украинских семей, в случае неуплаты продовольственных взносов, нарушает условия директивы о временной защите в странах ЕС для лиц, перемещенных в результате российского вторжения в Украину, согласно которой обеспечение жильем является обязательным", – говорится в письме.

17 июля украинцы, живущие в этом отеле, получили письмо от Департамента равенства, в котором говорилось, что новые сборы за питание обязательны. Кроме того, любые расходы на стирку белья или содержание домашних животных больше не будут покрываться этим департаментом.

По информации издания, в Ирландии находятся около 85 000 украинских беженцев, получивших временную защиту после вторжения России. Они могут работать или подать заявку на социальные выплаты, включая помощь для соискателей работы.

В отеле ответили, что им было рекомендовано переадресовать этот вопрос правительству.

Ранее сообщалось, что из-за гибели украинского ребенка в Германии полиция проверяет версию поджога общежития с беженцами.

Также сообщалось, что польские женщины ревнуют своих мужчин, потому что те заглядываются на украинок-беженок.

Читайте также:

Украинские беженцы: когда и при каких условиях они вернутся домой