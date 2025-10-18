В Ирландии задержали убийцу украинского подростка: что известно

Полиция Ирландии /Иллюстративное фото / © Daily Telegraph

В столице Ирландии, Дублине, произошла трагедия: 17-летний подросток Вадим Давыденко был убит ножом в специализированном центре для беженцев. По подозрению в совершении преступления под стражу был взят его сверстник, также 17-летний подросток из Сомали, которому уже выдвинули официальное обвинение в убийстве.

Об этом пишет ирландское издание The RTÉ News.

Суд и обвинения в убийстве подростка

17-летний подозреваемый, имя которого не разглашается из-за того, что он несовершеннолетний, предстал перед окружным судом Дублина перед судьей Трисой Келли. Детектив-сержант Марк Квилл сообщил суду, что обвинения в убийстве были предъявлены подростку в полицейском участке Клонтарф, где он присутствовал со своим социальным работником и переводчиком.

Несмотря на тяжесть обвинения, подросток «не дал никакого ответа» при предъявлении обвинения. Его защитник, адвокат Эндрю Уолш, подтвердил, что на слушаниях присутствовал социальный работник от Службы по делам детей и семьи и опекун, назначенный судом.

Специальные требования защиты и содержания

Во время судебного заседания адвокат подозреваемого подал ходатайство, требуя, чтобы его клиент получил неотложную психиатрическую и медицинскую помощь под стражей. Также была подана просьба об обеспечении сомалийского переводчика на следующем слушании в суде.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении подростка под стражу и направил его в центр содержания несовершеннолетних «Оберстаун» в Дублине. Следующее появление обвиняемого в суде назначено на вторник, 21 октября, при этом его адвокат настаивал, чтобы подросток присутствовал лично, а не через видеосвязь.

Напомним, украинские дипломаты в Ирландии уверяют, что находятся в связи с семьей погибшего украинца. Посольство занимается подготовкой к репатриации тела Вадима в Украину.