В Ирландии заявили о необходимости провести воссоединение острова

Лидер националистической партии хочет провести соответствующие переговоры с Лондоном в случае победы на выборах.

Лидер ирландской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что она будет инициировать возобновление усилий на воссоединениеИрландии в случае прихода к власти.

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Об этом она заявила в интервью агентству РА Media, пишет Irish News.

"Макдональд сказала, что в случае прихода к власти "Шинн Фейн" во время следующих республиканских выборов она использует свой мандат, чтобы склонить правительство Британии к предоставлению четких критериев, необходимых для проведения голосования по конституционным изменениям", — говорится в материале.

Она отметила, что ее правительство создаст отдельное министерство, которое будет работать по объединению острова.

"Председатель "Шинн Фэн" также дал понять, что любое голосование по будущему объединенной Ирландии будет проведено таким образом, чтобы точка зрения сторонников воссоединения была хорошо услышана", — утверждает Irish News.

Макдональд убеждена, что подобный референдум можно будет провести уже в каденции следующего ирландского правительства. "Это возможно, однако, конечно, потребует определенной работы и усердия", — сказала она.

В то же время, она опровергла утверждение, что такие намерения могут испортить отношения страны с Лондоном.

"Зависит от того, с кем говорить. Уверена, Консерваторы не будут рады. Но и мы не очень довольны Консерваторами. Так что это как ничья", — отметила она.

Следует отметить, что следующие выборы в Ирландии должны состояться не позднее весны 2025 года. Партия Шинн Фейн является основным фаворитом, но она, скорее всего, не сможет сформировать правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии отказали в приюте около 1000 украинских беженцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что Ирландия предоставит Украине 5 млн. евро гуманитарной помощи.

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