В Исландии министр ушла в отставку, потому что родила от несовершеннолетнего

Министр в Исландии подала в отставку после раскрытия ее романа с несовершеннолетним 30 лет назад.

Министерка по делам детей Исландии Астхильдур Лоа Турсдоттир была вынуждена подать в отставку после того, как призналась, что родила ребенка от подростка более 30 лет назад.

Об этом пишут BBC и RÚV.

Турсдоттир рассказала, что три десятилетия назад, когда ей было 22, у нее был роман с 15-летним парнем. Она была консультанткой в религиозной группе, которую юноша посещал. Когда парню было 16 лет, а ей 23, она родила от него сына.

СМИ узнали, что отец был при рождении ребенка и провел с ним первый год. Однако это изменилось, когда Турсдоттир встретила своего нынешнего мужа. Парень неоднократно просил о доступе к ребенку, но Турсдоттир ему отказывала и требовала алиментов на протяжении всех 18 лет, пока ребенок был несовершеннолетним.

На прошлой неделе родственник мужа обратился к премьеру Исландии Криструн Фростадоттир и сообщил об отношениях с министром, которые та держала в тайне.

Премьер попросила Турсдоттир сложить министерские полномочия. Сама женщина также подтвердила эту информацию в разговоре с местными СМИ.

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"Прошло 36 лет, за это время многое изменилось, и сегодня я бы точно решила эти вопросы по-другому. Я уже не тот человек, которым был, когда мне было 22 года", – сказала 58-летняя министр.

В Исландии возраст согласия составляет 15 лет. Но заниматься сексом с лицом до 18 лет незаконно, если вы являетесь его учителем или наставником, если оно финансово зависит от вас или работает на вас. Максимальное наказание за это преступление – три года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что британский эксминистр обороны арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей.

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