В Исландии началось извержение вулкана вблизи главного аэропорта страны: видео

Вблизи столицы Исландии Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградальсфьялл, которому предшествовал рост активности землетрясений в этом районе.
Недалеко от международного аэропорта "Кефлавик" в 32 километрах от Рейкьявика началось извержение вулкана, из-за которого объявлен "красный код" опасности с запретом полетов над этой территорией.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Исландское метеорологическое управление (IMO).
Местные информационные агентства публикуют видео, на котором видны лава и дым, извергающиеся из трещины в земле на склоне горы Фаградальсфьялл.
FLASH — Un fissure volcanique se ouverte cerca de #Reykjavik, en Islande, marquant le début d'una eruption du volcan #Fagradalsfjall. (AFP) #icelandvolcano pic.twitter.com/ssynhdVWRl— Mediavenir (@Mediavenir) August 3, 2022
Туристам и жителям советуют избегать этого района из-за ядовитых газов. Непосредственного риска повреждения критической инфраструктуры нет.
Над местом извержения запрещены полеты самолетов, но вертолеты были направлены для осмотра ситуации.
Это приятно. Real time here : https://t.co/qYH5EVBoOZ #eruption #fagradalsfjall #reykjanes— Salvor Kristjana (@salvor) Август 3, 2022
"Пока не было сбоев в полетах в Исландию и с Исландии, а международные коридоры полетов остаются открытыми", — говорится в заявлении МИД страны.
Напомним, в прошлом году в этом районе уже было извержение. Оно стало первым на исландском полуострове Рейкьянес за почти 800 лет. Потоки лавы извергались в течение шести месяцев.
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