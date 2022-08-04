В Исландии началось извержение вулкана вблизи главного аэропорта страны: видео

Вблизи столицы Исландии Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградальсфьялл, которому предшествовал рост активности землетрясений в этом районе.

Недалеко от международного аэропорта "Кефлавик" в 32 километрах от Рейкьявика началось извержение вулкана, из-за которого объявлен "красный код" опасности с запретом полетов над этой территорией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Исландское метеорологическое управление (IMO).

Местные информационные агентства публикуют видео, на котором видны лава и дым, извергающиеся из трещины в земле на склоне горы Фаградальсфьялл.

FLASH — Un fissure volcanique se ouverte cerca de #Reykjavik, en Islande, marquant le début d'una eruption du volcan #Fagradalsfjall. (AFP) #icelandvolcano pic.twitter.com/ssynhdVWRl — Mediavenir (@Mediavenir) August 3, 2022

Туристам и жителям советуют избегать этого района из-за ядовитых газов. Непосредственного риска повреждения критической инфраструктуры нет.

Над местом извержения запрещены полеты самолетов, но вертолеты были направлены для осмотра ситуации.

"Пока не было сбоев в полетах в Исландию и с Исландии, а международные коридоры полетов остаются открытыми", — говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, в прошлом году в этом районе уже было извержение. Оно стало первым на исландском полуострове Рейкьянес за почти 800 лет. Потоки лавы извергались в течение шести месяцев.

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