В Исландии началось извержение вулкана – жителей одного из городов эвакуировали (фото, видео)

В Исландии после серии землетрясений началось извержение вулкана.

В Исландии 14 января на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана – жителей города Гриндовик заранее эвакуировали.

В последние недели Исландия пыталась построить каменные барьеры, чтобы предотвратить попадание лавы в Гриндавик, и извержение, похоже, пробило защитные сооружения.

По данным Исландского метеорологического бюро, пока крупнейшее зарегистрированное землетрясение составило 3,5 по шкале Рихтера.

Извержение вулкана в Исландии на полуострове Рейкьянес/Фото: The Telegraph

Извержение вулкана в Исландии на полуострове Рейкьянес/Фото: The Telegraph

Лавовые фонтаны сейчас текут по направлению к Гриндавику. Согласно расчетам экипажа вертолета береговой охраны, периметр извержения – на расстоянии около 450 метров от самых северных домов города.

БРЕКАНИЕ: Волконо в Исландии еrupted po hundreds earthquakes shook the Reykjanes peninsula, prompting evacuations у місті поблизу where fissure opened up and spewed lava last month



pic.twitter.com/cHWrBl5AzM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 14, 2024

По данным метеорологического бюро, в воскресенье около 3 часов ночи по местному времени в районе близ Гриндавика произошло по меньшей мере 200 землетрясений.

#BREAKING | Volcano erupts в Италии, участвуя в риске для рыбалки.



Volcano erupted in Southwest Iceland на Sunday, позволяя immediate threat to a nearby fishing town that had been evacuated over fears of outbreak



#Grindavík #Iceland #Volcano #Volcanoes #Eruption #Threat … pic.twitter.com/3fg6EPbaF9 — mishikasingh (@mishika_singh) January 14, 2024

Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

Исландия расположена между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя самыми большими на планете. Страна является сейсмической и вулканической горячей точкой – эти две плиты движутся в противоположных направлениях.

Напомним, в Японии началось извержение вулкана.

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