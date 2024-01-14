В Исландии началось извержение вулкана – жителей одного из городов эвакуировали (фото, видео)

В Исландии после серии землетрясений началось извержение вулкана.
В Исландии 14 января на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана – жителей города Гриндовик заранее эвакуировали.
В последние недели Исландия пыталась построить каменные барьеры, чтобы предотвратить попадание лавы в Гриндавик, и извержение, похоже, пробило защитные сооружения.
По данным Исландского метеорологического бюро, пока крупнейшее зарегистрированное землетрясение составило 3,5 по шкале Рихтера.
Лавовые фонтаны сейчас текут по направлению к Гриндавику. Согласно расчетам экипажа вертолета береговой охраны, периметр извержения – на расстоянии около 450 метров от самых северных домов города.
БРЕКАНИЕ: Волконо в Исландии еrupted po hundreds earthquakes shook the Reykjanes peninsula, prompting evacuations у місті поблизу where fissure opened up and spewed lava last month— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 14, 2024
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По данным метеорологического бюро, в воскресенье около 3 часов ночи по местному времени в районе близ Гриндавика произошло по меньшей мере 200 землетрясений.
#BREAKING | Volcano erupts в Италии, участвуя в риске для рыбалки.— mishikasingh (@mishika_singh) January 14, 2024
Volcano erupted in Southwest Iceland на Sunday, позволяя immediate threat to a nearby fishing town that had been evacuated over fears of outbreak
#Grindavík #Iceland #Volcano #Volcanoes #Eruption #Threat … pic.twitter.com/3fg6EPbaF9
Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.
Исландия расположена между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя самыми большими на планете. Страна является сейсмической и вулканической горячей точкой – эти две плиты движутся в противоположных направлениях.
Напомним, в Японии началось извержение вулкана.
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