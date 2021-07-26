В Исландии открыта вакансия фотографа северных сияний: какие условия

Rangá расположен в Хедли — небольшом городе в 90 минутах езды от Рейкьявика.

Отель Rangá в Исландии ищет человека, который в течение трех недель будет фотографировать и делать видеозаписи северного сияния в обмен на бесплатное проживание и питание.

Об этом пишет Travel + Leisure.

Также читайте Работа для молодежи и студентов: какие есть вакансии и сколько платят

Также фотографу оплатят перелет.

Жить в гостинице нужно будет с сентября по октябрь. Права на качественный контент фотограф должен будет передать отелю.

Претендентам необходимо заполнить заявку, которая включает вопросы об опыте работы в сфере фотографии, пользовании социальными сетями, предыдущие поездки в Исландию и прохождении вакцинации от коронавируса. Также фотографам следует ответить, почему руководству отеля стоит выбрать именно их на это место.

Напомним:

В Великобритании ищут смотрителя старинного замка. Здание построено более 8 сотен лет назад расположено на острове Сент-Майклз-Маунт на юго-западе Англии. Владельцы замка говорят — ищут тактичного, сдержанного и сострадательного человека. Он должен ночевать в старинном доме не менее 5 дней в неделю и проверять комнаты после посетителей в конце каждого дня. Из преимуществ вакансии — прекрасные виды на море.

Какие сезонные вакансии предлагают работодатели этим летом — экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку