В Исландии открыта вакансия фотографа северных сияний: какие условия

Rangá расположен в Хедли — небольшом городе в 90 минутах езды от Рейкьявика.
Отель Rangá в Исландии ищет человека, который в течение трех недель будет фотографировать и делать видеозаписи северного сияния в обмен на бесплатное проживание и питание.
Об этом пишет Travel + Leisure.
Также фотографу оплатят перелет.
Жить в гостинице нужно будет с сентября по октябрь. Права на качественный контент фотограф должен будет передать отелю.
Претендентам необходимо заполнить заявку, которая включает вопросы об опыте работы в сфере фотографии, пользовании социальными сетями, предыдущие поездки в Исландию и прохождении вакцинации от коронавируса. Также фотографам следует ответить, почему руководству отеля стоит выбрать именно их на это место.
Напомним:
В Великобритании ищут смотрителя старинного замка. Здание построено более 8 сотен лет назад расположено на острове Сент-Майклз-Маунт на юго-западе Англии. Владельцы замка говорят — ищут тактичного, сдержанного и сострадательного человека. Он должен ночевать в старинном доме не менее 5 дней в неделю и проверять комнаты после посетителей в конце каждого дня. Из преимуществ вакансии — прекрасные виды на море.