В Исландии ожидается извержение вулкана, который может уничтожить инфраструктуру целого города

В Исландии ожидают извержения вулкана через несколько дней. По оценкам экспертов, он может уничтожить инфраструктуру города Гриндавик, расположенного неподалеку от столицы Рейкьявика.

Об этом пишет The Guardian.

Из-за угрозы извержения в стране объявили чрезвычайное положение. В нескольких близлежащих городах открылись приюты и центры помощи.

Город Гриндавик на юго-западном побережье, где проживают около 4 тысяч человек, эвакуировали утром 11 ноября. Это произошло после того, как магма, которая перемещается под земной корой, повлекла за собой сотни землетрясений, которые, как считают, были предвестником извержения.

В результате этих землетрясений возникла трещина протяженностью около 15 километров в длину.

Глава Управления по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии Видир Рейниссон не исключает, что извержение может произойти на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.

Исландское метеорологическое управление (IMO) в течение нескольких дней наблюдало за накоплением магмы под поверхностью Земли на глубине около пяти километров, а уже в пятницу, 10 ноября, магма начала подниматься вертикально.

"То, что мы видим сейчас, является беспрецедентным событием. Мы говорим о скорости этого процесса и объемах или скоростях притока, которые намного выше, чем мы видели на полуострове до сих пор", — заявила координатор IMO по вулканической опасности Сара Барсотти.

До предыдущего извержения, которое произошло в марте 2021 года, полуостров находился в покое на протяжении восьми веков. Вулканологи считают, что новый цикл повышенной активности может занять несколько десятилетий или веков.

С конца октября Метеорологическая служба Исландии зафиксировала более 20 тысяч подземных толчков, а в течение 9 ноября их было около 1400.

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