В Исландии после тысячи землетрясений началось извержение вулкана — фото, видео

В Исландии началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес.

Об этом сообщает The Guardian.

Вулкан на юго-западе страны вывергся, выбросив лаву и дым на обширную территорию после нескольких недель интенсивного землетрясения, сообщило метеорологическое управление страны.

Опасаясь серьезных последствий на полуострове Рейкьянес, власти эвакуировали почти 4000 жителей рыбацкого городка Гриндавик в ноябре после того, как этот район пострадал от "сейсмического роя" из более чем 1000 землетрясений за 24 часа.

Извержение вулкана в Исландии / Фото: Icelandic Coast Guard/EPA

"Внимание: извержение началось севернее Гриндавика у Хагафелля", — сообщило Метеорологическое бюро на своем веб-сайте, отметив, что извержение началось всего в нескольких километрах от города, а трещины в земле тянулись в сторону села, расположенного примерно в 40 км на юго-западнее столицы Исландии Рейкьявика.

Извержение началось около 22:17 по Гринвичу после серии небольших землетрясений около 21:00, добавили в Метеорологическом бюро.

На изображениях, появившихся в Сети, видно, как лава извергается из трещин в земле.

"Сейсмическая активность вместе с измерениями с помощью GPS-устройств указывают на то, что магма двигается на юго-запад и извержение может продолжиться в направлении Гриндавика", — сообщили в Метеорологическом бюро.

Трещина на земной поверхности имела протяженность около 3,5 км и быстро увеличивалась. В секунду выбрасывается от 100 до 200 кубических метров лавы, что в несколько раз больше, чем в предыдущих извержениях в этом районе, сообщила исландский сейсмолог Кристин Йонсдоттир общественной телекомпании RUV.

Местная полиция заявила, что повысила уровень готовности из-за вспышки, а гражданская оборона страны предупредила общественность не приближаться к этому району, пока сотрудники экстренной службы оценивают ситуацию.

Извержение вулкана в Исландии / Фото: theguardian.com

Расположенный неподалеку международный аэропорт Рейкьявика оставался открытым, хотя и с многочисленными задержками как прилета, так и вылета.

Министр иностранных дел Исландии Бьярне Бенедиктсон заявил в эфире X, что "нет никаких перебоев с полетами в Исландию и из нее, а международные полетные коридоры остаются открытыми".

Власти заявили, что на полуострове Рейкьянес в последние годы произошло несколько извержений в безлюдных районах, но последняя вспышка может представлять угрозу для города Гриндовик.

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Рейкьянес – это вулканическая и сейсмическая горячая точка к юго-западу от столицы Рейкьявика. В марте в 2021 году из трещины в земле вулканической системы Фаградальсфьялль протяженностью 500-750 метров изверглись фонтаны лавы.

В Исландии расположены 33 действующих вулканических системы, это самое большое количество в Европе.

Напомним, недавно ученые заявили, что пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла. По словам исследователя Северного вулканологического центра Исландского университета Эдварда Маршалла, "время вышло", и теперь все, что может сделать человечество, — подготовиться к еще нескольким сотням лет извержений на Рейкьянесе.

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