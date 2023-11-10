В Исландии за сутки зафиксировали около 1400 землетрясений

С конца октября Метеорологическая служба Исландии зафиксировала более 20 тысяч подземных толчков, а в сутки 9 ноября их было около 1400.

Об этом пишет BBC.

Самое сильное землетрясение магнитудой пять баллов зафиксировали ночью, 9 ноября.

Повышенная геологическая активность сосредоточена на полуострове Рейкьянес. Вулканическая магма под полуостровом начала увеличиваться и двигаться. В настоящее время она находится на глубине пяти километров. Если магма начнет подниматься вверх, может произойти извержение вулкана.

Специалисты Исландского агентства по гражданской защите отправились в город Гриндовик, чтобы подготовиться к возможной эвакуации. Также из-за землетрясений закрыли один из самых популярных туристических достопримечательностей Исландии — геотермальный курорт "Голубая лагуна".

В исландском метеобюро заявили, что самая большая геологическая активность наблюдается на юго-западе полуострова Рейкьянес. По данным сейсмологов, расплавленная магма скопилась на глубине около пяти километров неподалеку от горы Торберн, откуда хорошо видна "Голубая лагуна".

Власти Исландии принимают меры на случай извержения вулкана. В городе Гриндовик жителей предупредили, что в случае катаклизма возможна эвакуация населенного пункта.

Ранее стало известно, что неподалеку от столицы Исландии – Рейкьявика – после нескольких дней сейсмической активности началось извержение вулкана. Впоследствии в регионе произошел ряд землетрясений. С тех пор количество подземных толчков возросло до тысяч, многие из которых превышали 4 балла по шкале Рихтера, а некоторые превышали 5 баллов.

Справка:

Всего на территории Исландии – более 30 активных вулканов. В среднем извержения на острове встречаются раз в пять лет. Кое-где они имеют ощутимые последствия не только для острова, но и для остального мира. В апреле 2010 года извержение вулкана Эйяфятлайокудл привело к приостановке авиасообщения в Европе. Тогда было упразднено более 100 тысяч авиарейсов.

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошло очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Читайте также: