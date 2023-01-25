В Испании арестовали мужчину, который рассылал письма со взрывчаткой (видео)

В среду, 25 января, на севере Испании полиция арестовала 74-летнего мужчину, подозреваемого в том, что в ноябре прошлого года он направил несколько писем с легкими взрывчатыми веществами в правительственный офис, министерство обороны и посольства Украины и США в Мадриде.

Как сообщает испанский телеканал RTVE, сейчас он единственный подозреваемый по этому делу.

Больше информации о задержанном следователь судья должен предоставить в пятницу, 27 января, когда будет проходить первое рассмотрение его дела.

Находящегося на пенсии мужчину арестовали утром в городе Миранда-де-Эбро (провинция Бургос). Ранее он работал в мэрии города Витория, столице автономного региона Страна Басков. Пенсионер живет одиноко.

El presumpte autor de les cartes bomba que van arribar amb material explosiu a diferents empreses i institucions, com l'Embajada de #Ucrania a España, hace poco más de un mes, ha estat detingut a #Burgos per la @policia #Tn1Canarias pic.twitter. com/yGPXhLHFr9 — RTVC (@RTVCes) January 25, 2023

По мнению следствия, мотивом отправки писем могла быть поддержка Испанией Украины, на которую в феврале прошлого года напала российская армия.

Одно из писем легко ранило охранника украинского посольства, другие никому не нанесли вреда.

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По данным местных СМИ, все письма содержали легкий взрывчатый материал, похожий на используемый в петардах. Свертки выглядели одинаково, а адреса были написаны от руки.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке написала, что рассылка взрывных писем в конце прошлого года в Испании руководствовалась представителями российской военной разведки ГРУ и производилась сторонниками националистической организации Российское имперское движение.

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