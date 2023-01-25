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В Испании арестовали мужчину, который рассылал письма со взрывчаткой (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В Испании арестовали мужчину, который рассылал письма со взрывчаткой (видео)

Фото: скриншот с видео

Задержанный ранее работал в мэрии столицы автономного региона Страна Басков.

В среду, 25 января, на севере Испании полиция арестовала 74-летнего мужчину, подозреваемого в том, что в ноябре прошлого года он направил несколько писем с легкими взрывчатыми веществами в правительственный офис, министерство обороны и посольства Украины и США в Мадриде.

Как сообщает испанский телеканал RTVE, сейчас он единственный подозреваемый по этому делу.

Больше информации о задержанном следователь судья должен предоставить в пятницу, 27 января, когда будет проходить первое рассмотрение его дела.

Находящегося на пенсии мужчину арестовали утром в городе Миранда-де-Эбро (провинция Бургос). Ранее он работал в мэрии города Витория, столице автономного региона Страна Басков. Пенсионер живет одиноко.

По мнению следствия, мотивом отправки писем могла быть поддержка Испанией Украины, на которую в феврале прошлого года напала российская армия.

Одно из писем легко ранило охранника украинского посольства, другие никому не нанесли вреда.

По данным местных СМИ, все письма содержали легкий взрывчатый материал, похожий на используемый в петардах. Свертки выглядели одинаково, а адреса были написаны от руки.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке написала, что рассылка взрывных писем в конце прошлого года в Испании руководствовалась представителями российской военной разведки ГРУ и производилась сторонниками националистической организации Российское имперское движение.

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Дата публикации
Просмотры
3033
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