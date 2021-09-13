В Испании бушуют лесные пожары: около 2 тысяч человек переселили во временное жилье

В Испании бушуют лесные пожары: около 2 тысяч человек переселили во временное жилье

Огонь уже уничтожил более 6 тысяч гектаров территорий.

Лето закончилось, а сезон лесных пожаров — нет. В Испании объявили масштабную эвакуацию из-за лесных пожаров.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 сентября.

Отмечается, что около 2 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и переселиться во временные помещения. Огонь уже уничтожил более 6 тысяч гектаров территорий. И вплотную подобрался к популярному среди туристов курортному городу Эстепона.

Чтобы укротить пламя в регион отправили военных пожарных. Всего привлекли к тушению около 3 сотен спасателей и 4 десятка авиатехники.

Новости мира: в Испании объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров

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