В Испании бушуют лесные пожары: около 2 тысяч человек переселили во временное жилье

Огонь уже уничтожил более 6 тысяч гектаров территорий.
Лето закончилось, а сезон лесных пожаров — нет. В Испании объявили масштабную эвакуацию из-за лесных пожаров.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 сентября.
Отмечается, что около 2 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и переселиться во временные помещения. Огонь уже уничтожил более 6 тысяч гектаров территорий. И вплотную подобрался к популярному среди туристов курортному городу Эстепона.
Чтобы укротить пламя в регион отправили военных пожарных. Всего привлекли к тушению около 3 сотен спасателей и 4 десятка авиатехники.