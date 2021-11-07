В Испании десятки человек сбежали из самолета после госпитализации одного из пассажиров

В Испании десятки человек сбежали из самолета после госпитализации одного из пассажиров

Один из пассажиров якобы впал в диабетическую кому.

В Испании на острове Майорка прямо с борта самолета скрылись пассажиры, после того, как судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Пальма-де-Майорки на Балеарских островах.

Об этом пишут The New York Times и El Pais.

Самолет авиакомпании Air Arabia, совершал рейс из Касабланки (Морокко) в Стамбул. Во время полета командиру воздушного судна сообщили, что одному из пассажиров стало плохо и он экстренно посадил самолет в испанском аэропорту Пальмы.

Пассажира госпитализировали в больницу, но оказалось, что с ним все хорошо. Впрочем, пока его госпитализировали, другие пассажиры, по версии полиции, скрылись из самолета, перелезли через забор, покинув территорию аэропорта.

Полиция считает, что это был спланированный акт с целью незаконного попадания на территорию Испании. В результате это вызвало хаос и аэропорт приостанавливал работу на около трех часов.

Всего побег совершили 24 пассажира. Половину из них правоохранители уже задержали.

Полиция не назвала личность госпитализированного мужчины, но в заявлении сообщила, что, очевидно, во время полета он впал в диабетическую кому. По сообщениям испанских СМИ, он был марокканцем. Пассажир, сопровождавший его в больницу, также скрылся.

Задержанным пассажирам грозит депортация в их страну происхождения. Но они также могут предстать перед испанским судом по обвинению в нарушении авиационных правил и, возможно, по другим обвинениям.

Напомним, в Испании изысканных гостей ресторана подозревают в краже 45 бутылок коллекционных вин, цены на которые колеблются от 20 тысяч евро за самую дешевую бутылку до 350 тысяч за украшение коллекции — Chateau d'Yquem в 1806 году. Один из владельцев гостиницы считает, что злоумышленник проскользнул в подвал отеля, в то время как сотрудники отвлекались на то, чтобы подать супругам больше еды в номер, оставив мониторы камер видеонаблюдения без присмотра.

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