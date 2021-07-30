В Испании кот включил музыку на всю громкость и чуть не довел соседей до безумия

Хозяева уехали за город, а кот остался дома.
В испанском городе Луго кот включил музыку на всю громкость и заставил соседей, которые устали от шума, звонить в полицию.
Об этом сообщает Newsweek.
Полицейские прибыли, но с удивлением обнаружили, что в квартире, из которой раздается громкая музыка, никого нет. Как выяснилось, хозяева уехали за город и оставили в доме только кота.
Сотрудникам полиции удалось связаться с хозяином квартиры, который сообщил, что во всем виноват его питомец.
По его словам, коту нравится музыкальный центр, особенно крутить лапой регулятор громкости.
Поскольку выключать музыку кот так и не научился, хозяевам пришлось прервать поездку, вернуться домой и выключить музыку, которая донимала соседей.