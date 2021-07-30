В Испании кот включил музыку на всю громкость и чуть не довел соседей до безумия

В Испании кот включил музыку на всю громкость и чуть не довел соседей до безумия

Хозяева уехали за город, а кот остался дома.

В испанском городе Луго кот включил музыку на всю громкость и заставил соседей, которые устали от шума, звонить в полицию.

Об этом сообщает Newsweek.

Полицейские прибыли, но с удивлением обнаружили, что в квартире, из которой раздается громкая музыка, никого нет. Как выяснилось, хозяева уехали за город и оставили в доме только кота.

Сотрудникам полиции удалось связаться с хозяином квартиры, который сообщил, что во всем виноват его питомец.

По его словам, коту нравится музыкальный центр, особенно крутить лапой регулятор громкости.

Поскольку выключать музыку кот так и не научился, хозяевам пришлось прервать поездку, вернуться домой и выключить музыку, которая донимала соседей.

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