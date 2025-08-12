В Испании лесные пожары добрались до окраин Мадрида: какие последствия

Пожары в Испании

В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Так, в районе Трес-Кантос огонь охватил более 1000 гектаров.

Об этом сообщает Reuters.

Дата публикации 11:46, 12.08.25 В Испании лесные пожары добрались до окрестностей Мадрида

Что известно о пожарах в Испании

Спасатели локализовали лесной пожар недалеко от столицы Испании Мадрида, в районе Трес-Кантос. К сожалению, погиб человек. Еще 180 человек — эвакуировано 180 человек.

В заявлении Автономного сообщества Мадрид говорится, что благоприятные погодные условия позволили ночью локализовать пожар.

По данным Мадридского сообщества, мужчина, получивший ожоги 98% тела и доставленный на вертолете в больницу Ла-Паса, позже скончался.

Пожар охватил площадь более 1000 гектаров.

В Испании продолжается длительная теплая волна: по данным метеорологической службы AEMET, в некоторых регионах температура достигнет 44 градусов по Цельсию. Так что риск новых возгораний не исключают.

Ранее во Франции вспыхнул самый масштабный за десятилетие лесной пожар, который уже уничтожил более 16 тысяч гектаров территории. Стихия охватила леса, луга и жилые дома.

Как стало известно, огонь уничтожил территорию, эквивалентную суммарному объему пожаров в 2019, 2020 и 2021 годах, а также вдвое большую площадь, чем в 2023 году. Около 25 жилых домов и 35 автомобилей получили повреждения или полностью разрушены. К сожалению, из-за стихии погиб человек — 65-летняя женщина, отказавшаяся эвакуироваться вовремя. Еще 13 человек пострадали, из них 11 — спасатели. Кроме того, три человека считаются пропавшими без вести.