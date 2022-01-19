В Испании менее чем за месяц до 113-летия умер самый пожилой мужчина в мире

В Испании менее чем за месяц до 113-летия умер самый пожилой мужчина в мире

У рекордсмена было восемь детей, 14 внуков и 22 правнука.

В Испании утром во вторник, 18 января, в возрасте 112 лет и 341 дня ушел из жизни самый пожилой мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, также известный как "Эль Пепино".

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Отмечается, что рекордсмен, которому в начале следующего месяца исполнилось бы 113 лет, умер в своем доме в северном испанском городе Леон. "Память о нем живет в его семи дочерях, 14 внуках и 22 правнуках", — говорится в сообщении.

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Сатурнино родился в Леоне 11 февраля 1909 года, а в 24 года женился на Антонине Баррио Гутьеррес, с которой прожил хорошую и долгую жизнь. У супругов было восемь детей, в том числе семеро дочерей и сын, умерший в детстве.

Благодаря невысокому росту (1,50 м) испанец избежал участия в гражданской войне в 1936 году, вместо этого основав сапожный бизнес и начав создание обуви для армии своей страны.

Другой страстью Сатурнино был футбол: мужчина болел за леонский футбольный клуб Cultural Leonesa и даже стал соучредителем местной команды Puente Castro.

Секрет своего долголетия рекордсмен видел в том, что в течение жизни "никого не обижал".

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