В Испании на дне моря нашли один из крупнейших кладов римских золотых монет, его могли намеренно спрятать

В Испании на дне моря нашли один из крупнейших кладов римских золотых монет, его могли намеренно спрятать

Исследователи смогли идентифицировать все монеты, кроме одной.

На морском дне у побережья на юго-востоке Испании рядом с островом Портиксол дайверы нашли древнеримские золотые монеты. Они лежали 1,5 тыс. лет в водорослях. Их датируют концом IV — началом V в.

Об этом сообщает University of Alicante.

Так, дайверы Луис Лэнс и Сезар Гимено заметили под водой блеск. Сначала думали, что это современные монеты или перламутровые ракушки.

Мужчины забрали две монеты и вернулись на лодку. Установили, что это золотые монеты с профилями римского императора. Они предупредили руководство города о своем открытии и привели морских археологов к месту находки.

Вместе с монетами нашли три медные гвозди и осколки свинца. Они могли быть арматурой на сундуке.

Фото: web.ua.es

Специалисты из Университета Аликанте идентифицировали три монеты с изображением римского императора Валентиниана I, семь монет с изображением Валентиниана II, 15 — Феодосия I, еще 17 — с Аркадио и 10 — с Гонория.

Отмечается, что это один из крупнейших кладов римских золотых монет, найденных в Испании. Его могли намеренно спрятать, чтобы уберечь от ограбления варварами.

Напомним:

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