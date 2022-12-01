В Испании нашли бомбу на авиабазе, которая помогает Украине с информацией — СМИ (фото)

Пакет с бомбой был отправлен по почте.

В испанском Мадриде была обнаружена посылка с бомбой, адресованная спутниковому центру Европейского Союза (SatCen). Это учреждение, штаб-квартира которого расположена на базе в Мадриде, является ключевым в предоставлении стратегической информации украинским войскам, воюющим против армии Путина.

Об этом сообщают местные СМИ.

Подозрительный пакет обнаружили ранним утром 1 декабря системы безопасности военной базы Торрехон-де-Ардос (Мадрид). Специалисты базы около 4 утра сканировали все поступающие на базу посылки.

В результате проверка обнаружила, что письмо, отправленное обычной почтой в SatCen, содержало механизм активации взрывчатки.

После анализа, как подтвердили источники в Министерстве обороны, было установлено, что внутри него мог быть какой-нибудь взрывной механизм. Специалисты нейтрализуют устройство небольшим контролируемым взрывом.

Это "письмо-бомба", по данным испанских СМИ, якобы идентично, с теми, которые были получены в посольстве Украины в Мадриде, где произошел взрыв, также к компании, производящей гранатометы, которые украинская армия использует в войне против России.

Аналитики из Министерства внутренних дел не исключают отправки новых опасных предметов "компаниям, людям или учреждениям" в Испании, связанным с войной против России. Антитеррористические службы разыскивают на территории страны автора или авторов этих отправлений.

Фото: Elmundo

Взрывы в Испании

Сегодняшний инцидент со взрывчаткой уже третий за последние 24 часа. Первый взрыв произошел 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде. Во время нападения охранник посольства получил ранение, раскрыв взрывное письмо, предварительно не пропустив его через сканер. Охранник получил легкие ранения.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему. По его словам, секретарь заподозрила опасность и вызвала охранника, чтобы тот проверил содержание посылки.

Второй взрыв был также в среду в 20.03 по местному времени. Компания, занимающаяся разработкой и производством военного оборудования для пехоты и ракетных установок, которые передают украинским войскам для противостояния российской агрессии, получила конверт с похожими характеристиками и вызвала полицию. Правоохранители взорвали его контролируемым способом, не нанеся человеческого и материального ущерба.

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