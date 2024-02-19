В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, который ранее перегнал вертолет РФ в Украину

Российский пилот Кузьминов, который в прошлом году перелетел из России в Украину на похищенном вертолете, умер в Испании.

Российский пилот Максим Кузьминов, который летом 2023 года во время операции ГУР Минобороны перегнал российский вертолет Ми-8 на территорию Украины, был найден мертвым в Испании.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Можем подтвердить факт смерти", — отметил представитель ведомства.

В то же время, больше деталей Юсов не уточнил. Неизвестны также и причины смерти Кузьминова.

Максим Кузьминов. Фото: "Медиацентр-Украина"

Российский пилот передал Украине Ми-8: что известно

Украинская разведка провела успешную операцию "Синица" – в конце августа 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов добровольно пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

По словам лётчика РФ, он вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

На борту Ми-8 было еще два члена экипажа. Максим Кузьминов рассказал, что убеждал их сдаться, однако они отказались. При приземлении они выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба членов экипажа Максима Кузьминова неизвестна, однако он отметил, что их могли ликвидировать.

Максим Кузьминов уже в Украине рассказал, что совершал полеты в оккупированные Мариуполь и Бердянск, однако подчеркнул, что не наносил ударов по территории нашего государства.

Позже стало известно, что в главном разведывательном управлении (ГРУ) России заявили о приказе ликвидировать российского летчика Максима Кузьминова, который в августе перегнал в Украину вертолет Ми-8.

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