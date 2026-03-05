В Испании обманывали беженок из Украины, чтобы легализовать миллионы: шокирующие подробности

Украинские беженцы (иллюстративный фото)

Правоохранители Испании при поддержке Европола ликвидировали преступную группировку, использовавшую украинских беженок для масштабных финансовых махинаций в онлайн-казино. Злоумышленники обманули систему на 5,5 миллионов долларов, оформляя банковские счета на бежавших от войны женщин.

Об этом сообщает The Record.

Детали преступной схемы

По данным следствия, подозреваемые вербовали украинок в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий, обещая им помощь и убежище в Испании. После приезда в города Аликанте и Валенсия женщин сопровождали в банки для открытия счетов и получения кредитных карт. Сразу после этого доступ к финансам переходил под полный контроль преступников, а многих украинок отправляли обратно на родину.

Захваченные счета использовались для регистрации тысяч профилей на игровых платформах. Злоумышленники применяли автоматизированные программы (ботов), делавшие массовые ставки с низкими коэффициентами. Это позволяло получать стабильную прибыль и легализовать денежные средства, которые впоследствии инвестировали в элитную недвижимость по всей Европе. Кроме того, группа присваивала государственные субсидии, которые назначались женщинам как беженкам.

Результаты расследования и задержания

Двухлетняя операция завершилась арестом 12 человек. Во время рейдов в Испании и обысков в Украине правоохранители изъяли:

наличные и криптовалюты на десятки тысяч евро;

четыре автомобиля класса люкс;

десятки электронных устройств;

данные более 5000 похищенных удостоверений лиц 17 разных национальностей;

около 3000 скомпрометированных кредитных карт.

Испанская полиция добавила, что пострадавшие почти не оказали влияния на дальнейшие операции по их данным. Женщины почти не контролировали происходящее дальше. Во многих случаях члены сети сопровождали их в процессе открытия счетов, а затем отправляли их обратно в Украину, предоставляя преступникам полный доступ к банковской карте.

Следствие продолжается, идентифицированы 55 пострадавших украинок, которых привлекли к этой незаконной деятельности.

Напомним, в Чехии полиция обвинила четырех человек в присвоении миллионов крон, предназначенных для помощи женщинам из Украины. Сумма ущерба, причиненная государству, составляет почти 2,8 миллиона крон.