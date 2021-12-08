В Испании почти семь десятков медработников заразились коронавирусом после новогодней вечеринки

В Испании почти семь десятков медработников заразились коронавирусом после новогодней вечеринки

Инфицированный персонал больницы был полностью вакцинирован и не имеет никаких симптомов заболевания.

В Испании 68 медработников получили положительные результаты тестов на COVID-19 после посещения новогодней вечеринки.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что большинство инфицированных – это врачи и медсестры отделения интенсивной терапии региональной больницы провинции Малага. Все они в прошлую среду принимали участие в вечеринке, на которой присутствовало около 170 человек.

Известно, что все гости перед мероприятием получили отрицательные результаты тестов на антигены. В то же время, по словам местных властей, инфицированный персонал больницы был полностью вакцинирован и не имеет никаких симптомов заболевания.

В настоящее время зараженные самоизолировались, а на их места вышли коллеги. После инцидента медработников испанской автономной коммуны Андалусия призвали избегать рождественских вечеринок.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал людей с осторожностью относиться к пандемии во время праздничных дней. "Мы не должны ослаблять бдительность", — подчеркивал он.

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