884
1 мин

В Испании похитили картину Пикассо стоимостью 600 млн евро

В Испании расследуют похищение картины Пикассо, пропавшей по дороге на выставку.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Выставка работ Пикассо

Выставка работ Пикассо / © Associated Press

В Испании пропала картина Пабло Пикассо стоимостью 600 тысяч евро. Это произошло по дороге из Мадрида в Гранаду, где картину планировали представить на выставке в фонде CajaGranada.

Об этом сообщает The Guardian.

Работа принадлежит частному коллекционеру из Мадрида и должна стать частью экспозиции «Натюрморт: вечность инертных», которая открылась на прошлой неделе.

Картина отправилась в Гранаду в составе заемных экспонатов, доставленных фургоном 3 октября. По данным фонда, транспорт прибыл около 10 утра, груз разгрузили и проверили, хотя некоторые тщательно упакованные работы не имели правильных номеров, что сделало невозможным полную инвентаризацию.

По данным журналистов, два человека, сопровождавшие груз, поочередно его охраняли. Исчезновение картины стало очередным случаем в долгой истории похищений работ Пикассо.

Напомним, картина итальянского художника Джузеппе Гисланди, похищенная во время Второй мировой войны, была обнаружена на другом конце света — в Аргентине.

Полотно «Портрет женщины» висело над диваном в доме дочери высокопоставленного офицера CC в прибрежном городке Аргентины. Нидерландская газета AD отследила работу через сайт риелтора — дом был выставлен на продажу, и на фотографиях интерьера можно было разглядеть похищенную картину.

884
