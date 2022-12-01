В Испании после посольства Украины и компании-производителя РСЗО письмо-бомбу отправили премьер-министру страны

В Испании в письмах на имя премьер-министра страны Педро Санчеса, Министерства обороны и авиабаза Торрехон обнаружили взрывные устройства.

Об этом сообщает Еlmundo.

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Испания усилила охрану государственных и дипломатических зданий после того, как серия писем-бомб была разослана по целям, включая премьер-министра Испании Педро Санчеса и украинское посольство. Министерство заявило, что "конверт с пиротехническим материалом", адресованный Санчесу, был получен 24 ноября и обезврежен его командой безопасности.

Первое письмо-бомбу получил и открыл офицер службы безопасности украинского посольства в среду после обеда. Он взорвался, нанеся легкие ранения чиновнику. В посольстве Украины сообщили, что подозрительный пакет на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева был передан украинскому коменданту посольства.

"В пакете была коробка, вызвавшая у коменданта подозрения, и он решил вынести ее на улицу, чтобы никого не было, и открыть. Открыв ящик и услышав щелчок, он подбросил его, а затем услышал взрыв... Несмотря на то, что он не держал коробку в руках, в результате взрыва, комендант повредил руки и получил сотрясение мозга", — рассказал Сергей Погорельцев.

Подтверждено, что второй пакет был получен в среду вечером в штаб-квартире испанского производителя оружия Instalaza в Сарагосе, на северо-востоке Испании, сообщила полиция. Instalaza производит РСЗО С90, которую Испания поставила в Украину.

Министерство обороны Испании сообщило, что испанские силы безопасности нашли третье вероятное взрывное устройство, спрятанное в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского Союза, расположенный на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос, неподалеку от Мадрида.

После сканирования конверта рентгеновскими лучами офицеры службы безопасности определили, что он содержит взрывной механизм, говорится в заявлении министерства.

Испанские СМИ сообщают, что другое устройство было направлено в Министерство обороны Испании в Мадриде, но это еще не подтверждено властями.

Высокий суд Испании, специализирующийся на террористических преступлениях, открыл расследование по факту отправки неизвестными писем-бомбам.