В Испании призвали страны Европы создать собственную мощную армию, чтобы не зависеть от других стран

Хосе Мануэль Альбарес / © Associated Press

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и более глубокой интеграции оборонной промышленности, что, по его словам, позволит континенту действовать самостоятельно и усилить безопасность.

Об этом сообщает EFE.

«Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон», — заявил Альбарес в интервью, отметив необходимость интеграции оборонной промышленности и продвижения к созданию европейской армии.

Министр также обратил внимание на более широкие глобальные вызовы и попытки пересмотра установившихся правил международного порядка.

«Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях по Гренландии», — отметил он.

Отдельно Альбарес отметил поддержку Украины и резко осудил агрессию России.

«Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы России», — подчеркнул министр.

Он также акцентировал внимание на важности европейского лидерства и стратегической самостоятельности, раскритиковав ультраправые силы, которые, по его словам, пытаются ослабить Европейский Союз и подорвать демократические принципы.

Кроме того, Альбарес выступил за реформирование Организации Объединенных Наций и поддержал идею избрания нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы ООН лучше отвечала современным глобальным вызовам.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что прямые переговоры европейцев с российским правительством пока бессмысленны.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар «Орешником» по Львовщине показывает, что российский диктатор Путин угрожает странам Европы.