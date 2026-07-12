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В Испании распространяются смертельные пожары — апокалиптические кадры
Лесной пожар вспыхнул на фоне изнуряющей жары в Испании, из-за которой были объявлены оранжевые погодные предупреждения.
На юге Испании бушует сокрушительный лесной пожар, который уже унес жизни не менее 12 человек.
Об этом сообщает AP.
Еще 23 человека сейчас считаются пропавшими без вести. Местные власти отмечают, что регион еще никогда не сталкивался со столь разрушительной стихией.
Пожарные пытаются обуздать один из самых смертоносных пожаров в истории страны. Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии назвал этот пожар «самым разрушительным», с которым регион когда-либо сталкивался.
Пожарный сезон в Испании начался раньше привычного из-за серии волн жары. Сейчас выгорело около 57 тысяч гектаров, а в прошлом году рекордная жара вызвала самый плохой пожарный сезон за последние 30 лет — выгорело 330 тысяч гектаров.
Причиной пожара, вероятно, стала оборванная ЛЭП, упавшая в канаву у дороги, а огонь распространялся со скоростью 15 километров в два часа.