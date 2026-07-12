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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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165
Время на прочтение
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В Испании распространяются смертельные пожары — апокалиптические кадры

Лесной пожар вспыхнул на фоне изнуряющей жары в Испании, из-за которой были объявлены оранжевые погодные предупреждения.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ситуация с пожаром сложная

Ситуация с пожаром сложна / © Associated Press

На юге Испании бушует сокрушительный лесной пожар, который уже унес жизни не менее 12 человек.

Об этом сообщает AP.

Еще 23 человека сейчас считаются пропавшими без вести. Местные власти отмечают, что регион еще никогда не сталкивался со столь разрушительной стихией.

Один из самых смертоносных пожаров пронесся по Испании / © Associated Press

Один из самых смертоносных пожаров пронесся по Испании / © Associated Press

Пожарные пытаются обуздать один из самых смертоносных пожаров в истории страны. Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии назвал этот пожар «самым разрушительным», с которым регион когда-либо сталкивался.

Огонь охватил более 3,2 тыс. гектаров в провинции Альмерия / © Associated Press

Огонь охватил более 3,2 тыс. гектаров в провинции Альмерия / © Associated Press

Пожарный сезон в Испании начался раньше привычного из-за серии волн жары. Сейчас выгорело около 57 тысяч гектаров, а в прошлом году рекордная жара вызвала самый плохой пожарный сезон за последние 30 лет — выгорело 330 тысяч гектаров.

Испания переживает самый большой лесной пожар в истории / © Associated Press

Испания переживает самый большой лесной пожар в истории / © Associated Press

Причиной пожара, вероятно, стала оборванная ЛЭП, упавшая в канаву у дороги, а огонь распространялся со скоростью 15 километров в два часа.

Испания переживает самый большой лесной пожар в истории / © Associated Press

Испания переживает самый большой лесной пожар в истории / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
165
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