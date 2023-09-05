В Испании растет количество жертв накрывшего страну мощного шторма

Также несколько обсов считаются пропавшими без вести.

В Испании из-за мощного шторма погибли уже пять человек и большое количество разрушений.

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Об этом информирует DPA.

Местные власти сообщают, что в провинции Толедо, к югу от Мадрида, в понедельник были найдены тела трех мужчин. Тело одного погибшего обнаружили в гаражном лифте, а другого в автомобиле. Кроме того, тело 50-летнего мужчины было извлечено из стока.

Еще двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли при попытке пробраться в ущелье на северо-востоке Испании.

Власти ищет мужчину, который путешествовал с женой и двумя детьми в регионе Мадрида в воскресенье вечером. Автомобиль семьи был снесен водами вышедшей из берегов реки Альберче. Жена и дочь смогли спастись, а сын несколько часов просидел на дереве, откуда его эвакуировали спасатели.

На выходных Испанию накрыла непогода со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом. В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье по данным метеорологической службы выпало 215 миллиметров осадков. В понедельник в Мадриде последствия шторма продолжали оказывать влияние на работу метрополитена и дорожное движение.

Напомним, ранее сообщалось, что лесной пожар на испанском Тенерифе расползся в пять раз: огонь вышел из-под контроля.

Кроме того, мы ранее информировали, что мужчина с собакой попал в шторм и застрял посреди океана на два месяца.

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