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В Испании разбился истребитель F-18 во время показательного полета: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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1261
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В Испании разбился истребитель F-18 во время показательного полета: видео

В Испании во время показательного полета разбился истребитель F-18

Пилот успел вовремя катапультироваться, но получил травмы.

На авиабазе Сарагоса в Испании во время показательного полета разбился истребитель F-18, принадлежащий воздушным силам страны.

Об этом пишет Express Newspapers.

Истребитель F-18 воздушных сил Испании, который в эту субботу проходил показательные тренировки, разбился на авиабазе Сарагоса, и пилот смог вовремя катапультироваться, спас свою жизнь. Пилот был доставлен в больницу в Сарагосе с травмами.

Воздушные силы Испании в своем Twitter сообщили, что его жизни ничего не угрожает.

Как подтвердила Гражданская гвардия, у тренировавшегося истребителя возникла "определенная проблема и он разбился после того, как пилот сумел активировать маневр выталкивания из кабины.

Никто из зрителей не пострадал.

В Испании разбился истребитель F-18 во время показательного полета

В Испании разбился истребитель F-18 во время показательного полета

Напомним, в Польше столкнулись два самолета, обломки упали на жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
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