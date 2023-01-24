В Испании разоблачили банду, которая держала украинских беженцев в трудовом рабстве и изоляции: детали (фото)

По данным полиции, руководители преступной организации "наслаждались богатой жизнью".
В Испании преступная группировка эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных табачных фабриках и держала их в изоляции в условиях перенаселенности. Были арестованы десятки человек и изъято 3,5 миллиона пачек нелегальных сигарет.
Об этом сообщает тамошняя полиция (Guardia Civil).
Испанская полиция в сотрудничестве с Европолом разоблачила преступную организацию, занимавшуюся контрабандой табачных изделий. Полицейские задержали 27 человек, конфисковали 3,5 млн пачек безакцизных сигарет на сумму 17,5 млн евро и 10 000 килограммов табачных листьев стоимостью более 20 миллионов евро
Нелегальные фабрики преимущественно использовали беженцев из Украины, бежавших от полномасштабного нападения России на свою родину. Уточняется, что беженцев обычно размещали на нелегальных предприятиях по производству и фасовке сигарет.
"Они работали много часов и прятались, потому что некоторые из них въехали в страну нелегально. Они жили в тесных хранилищах на фабриках", — сообщила Гражданская гвардия Испании.
Следствие утверждает, что преступники, возглавлявшие группу, обладали тремя незаконными производственными мощностями. Они действовали в провинциях Севилья, Ла-Риоха и Валенсия.
Упаковка и хранение нелегального товара происходило в зданиях, расположенных в районе восьми городов Испании, в частности. Мадриде, Альбасете, Кордове и Малаге. Согласно заявлению Гражданской гвардии, заводы имели современное оборудование, которое вместе оценивалось более чем в 3 миллиона евро.
Руководители организации отмывали большие суммы денег, которые, как сообщается, занимались контрабандой табака, что позволяло им вести роскошную жизнь, проживая в роскошных поместьях в районе Севильи и Марбельи.
По данным ООН, после начала широкомасштабной войны России против Украины в Европу прибыло до 8 млн. беженцев, более 160 тыс. из них были зарегистрированы в Испании.
Напомним, в "Краковце" задержали банду, продававшую женщин в сексуальное рабство.
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