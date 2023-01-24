В Испании разоблачили банду, которая держала украинских беженцев в трудовом рабстве и изоляции: детали (фото)

В Испании преступная группировка эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных табачных фабриках и держала их в изоляции в условиях перенаселенности. Были арестованы десятки человек и изъято 3,5 миллиона пачек нелегальных сигарет.

Об этом сообщает тамошняя полиция (Guardia Civil).

Испанская полиция в сотрудничестве с Европолом разоблачила преступную организацию, занимавшуюся контрабандой табачных изделий. Полицейские задержали 27 человек, конфисковали 3,5 млн пачек безакцизных сигарет на сумму 17,5 млн евро и 10 000 килограммов табачных листьев стоимостью более 20 миллионов евро

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Нелегальные фабрики преимущественно использовали беженцев из Украины, бежавших от полномасштабного нападения России на свою родину. Уточняется, что беженцев обычно размещали на нелегальных предприятиях по производству и фасовке сигарет.

"Они работали много часов и прятались, потому что некоторые из них въехали в страну нелегально. Они жили в тесных хранилищах на фабриках", — сообщила Гражданская гвардия Испании.

Следствие утверждает, что преступники, возглавлявшие группу, обладали тремя незаконными производственными мощностями. Они действовали в провинциях Севилья, Ла-Риоха и Валенсия.

Упаковка и хранение нелегального товара происходило в зданиях, расположенных в районе восьми городов Испании, в частности. Мадриде, Альбасете, Кордове и Малаге. Согласно заявлению Гражданской гвардии, заводы имели современное оборудование, которое вместе оценивалось более чем в 3 миллиона евро.

Фото: Guardia Civil

Руководители организации отмывали большие суммы денег, которые, как сообщается, занимались контрабандой табака, что позволяло им вести роскошную жизнь, проживая в роскошных поместьях в районе Севильи и Марбельи.

По данным полиции, руководители преступной организации "наслаждались богатой жизнью". / Фото: Guardia Civil

По данным ООН, после начала широкомасштабной войны России против Украины в Европу прибыло до 8 млн. беженцев, более 160 тыс. из них были зарегистрированы в Испании.

Напомним, в "Краковце" задержали банду, продававшую женщин в сексуальное рабство.

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