В Испании разрешили официально менять пол с 16 лет и брать "менструальный отпуск"

Чтобы сменить пол в паспорте, теперь будет достаточно простого заявления.

В четверг, 16 февраля, парламент Испании принял пакет законов, разрешающих, в частности, документальное изменение пола с 16 лет. До этого испанцы могли менять пол в паспорте исключительно на основе медицинского заключения, подтверждающего гендерную дисфорию, и с подтверждением гормонального лечения в течение двух лет.

Об этом сообщает Euronews.

Также испанские депутаты приняли закон, позволяющий женщинам брать оплачиваемые отгулы в случае боли от месячных. "За" решение о так называемом "менструальном отпуске" проголосовали 185 депутатов, еще 154 оказались "против".

Испания стала первой страной Европы с такой системой отгулов. Но подобный закон действует в Японии, Индонезии и Замбии. Также принятое нововведение сделало Испанию одной из немногих стран мира, где менять пол в паспорте можно по столь простому алгоритму.

Ранее мы сообщали, что голливудская актриса Джейми Ли Кертис впервые вышла в свет с изменившей пол дочкой. Звезда посетила премьеру триллеру "Геловин. Конец" со своими дочерьми.

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