В Испании семьям со всего мира предлагают бесплатное жилье и работу: условия переезда

В Испании семьям со всего мира предлагают бесплатное жилье и работу: условия переезда

В городе сейчас проживает только 132 человека, а потому местные власти решили увеличивать населения.

В Испании в городке Гриегос предложили семьям со всего мира бесплатное жилье и трудоустройство с условием, что они переедут туда жить.

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Об этом сообщает NY Post.

В городе сейчас проживает только 132 человека, а потому местные власти решили увеличивать населения.

Как отмечается переехать в Гриегос могут семьи со всего мира. Однако в городе есть только 2 дома и 2 рабочих места для будущих жильцов. Первые три месяца аренда будет бесплатной, потом придется платить 225 евро в месяц. Местные власти будут отдавать предпочтение семьям с детьми, так как хотят спасти местную школу, в которой есть только 9 школьников. Там даже предусмотрена скидка за аренду помещения — 50 евро за каждого ребенка. Поэтому, если семья воспитывает 2 детей, то аренда дома составит 125 евро в месяц.

NY Post

Что касается работы, то есть вакансии на кухне местного ресторана Paladar de Aragón. Также там предлагают должность управляющего отеля.

Мэрия города уже получила более 3000 заявок от семей со всего мира. Сообщается, что в небольших городах Испании резко сокращается население, а потому не исключено, что и другие города воспользуются опытом Гриегоса.

Напомним, летом прошлого года село Сан-Джованни-ин-Гальдо на юге Италии бесплатно предлагало пустые дома путешественникам, чтобы привлечь туристов. Также в Италии в регионе Калабрия людям предлагают до 33 тысяч долларов в течение трех лет за переезд в маленькие села и открытие там своего бизнеса.

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