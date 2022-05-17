В Испании столкнулись два поезда: один человек погиб, 85 человек получили ранения

В Испании столкнулись два поезда: один человек погиб, 85 человек получили ранения

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом.

В понедельник, 16 мая, в испанской провинции Барселона грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии машинист пассажирского поезда скончался и по меньшей мере 85 человек получили ранения.

Об этом пишет Xinhua.

Авария произошла, когда товарный поезд с калием сошел с рельсов на въезде на станцию Сан-Бой-де-Лебрегат около 18.00 по местному времени и врезался в пассажирский поезд, который в это время отправлялся со станции.

Девять пострадавших в результате аварии были госпитализированы. Пока причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Польше 11-летний мальчик из Украины за рулем попал в ДТП.

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